İyilikte yarışan imam

Konya'da, 2020'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı pandemi döneminde camiler kapatıldığı için cemaate namaz kıldıramayan imam Cemal Özkan'ın, aldığı maaşını hak etmediğini düşünüp "Devletim için bir şeyler yapmalıyım" diyerek başlattığı 'Hayır Çarşısı Marketi' projesi devam ediyor. Merkez Karatay ilçesinde bulunan Selim Sultan Tekke Camiinin 45 yaşındaki imamı Cemal Özkan'ın "Çorbada senin de tuzun olsun" sloganıyla her yıl tekrarlanan 'Hayır Çarşısı' bu yıl 6'ncı kez kuruldu. Çarşıda, desteklerle temin edilen çeşitli bakliyat ve temizlik ürünleri, gönüllüler tarafından kolilere konularak, ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.İmam Özkan, "Temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerimiz var. Çarşımız Ramazan boyunca dağıtım yapıyor. Hazırladığım kolileri, kendi araçlarımızla, ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine kadar teslim ediyoruz. Yardımları sadece mahalle sakinlerine yapmıyoruz. Konya'nın bir ucundan diğer ucuna kadar gidiyoruz. İhtiyaç sahibi ilçedeyse oraya da gidiyoruz. Yurtdışından yardım gönderen vatandaşlarımız da var. Memleketimdeki böyle bir güzellikte bizim de katkımız olsun diyerek yardımlarını gönderiyorlar. Her yıl 300'e yakın yardım kolimizi ailelerimize ulaştırıyoruz. İyilikte yarışıyoruz. İmamlığı sadece ezan okuyup, namaz kıldırmak olarak görmüyorum. Namaz vakti imamım, namaz dışında inşaatçıyım, yardımseverim. Elimden geldiğince caminin işlerini yaparım, insanların derdine derman olmaya çalışırım. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek mutlu ediyor" dedi.