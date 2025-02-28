İZBB önce işçi ve memurları şimdi de emeklileri mağdur etti: Kıdem tazminatlarını bile ödeyemediler!

Piyasaya yüklü miktarda borcu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan işçi ve memurlardan sonra bu seferde emeklileri mağdur etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lokomotif şirketi İZBETON'dan yakın zamanda emekli olan işçiler kıdem tazminatlarını alamadı. Emekli ikramiyelerini alamadıkları için mağdur olan 145 işçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının da bulunduğu Kemeraltı'ndaki Egemenlik Evi önünde basın açıklaması yaptı.

BELİRSİZİLİK VAR

İkramiyelerin ödeme takvimi konusunda belirsizlik olduğunu belirten işçiler Başkan Tugay ve İZBETON yönetimini protesto etti. Emekli işçiler adına basın açıklamasını okyuan Barış Bolat, işçi haklarının gasp edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamasına, "Bugün burada hakkımızı, alın terimizin karşılığını almak için toplandık." Diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. bünyesinde 20-30 yıl emek vermiş, şehrimizin gelişmesi için gece gündüz çalışan işçileriz. Ancak ne yazık ki, emeğimizin karşılığı olan kıdem tazminatlarımız ödenmemiş, mağdur edilmiş durumdayız. Anayasal bir hak olan kıdem tazminatımız, işçinin geleceğini güvence altına alan en önemli kazanımlardan biridir. Bizler sadece hakkımızı, yasal olarak bize tanınan bu güvenceyi istiyoruz. Yıllarca çalıştığımız, emeğimizi verdiğimiz kurumlar, bizleri görmezden gelerek hukuku çiğnemekte ve mağduriyetimizi artırmaktadır. Ayrıca işçilerin parasını vermeyip mahkemelere yönlendirmek, kapitalist düzenin işçi parasını bir miktar daha işletip kazanç sağlama mantığından öteye bir şey değildir. İşçi haklarının çiğnendiğini her platformda dile getiren bir partinin yönettiği güzel İzmir'de, işçi haklarının gasp edilmesi kabul edilemez!" diye konuştu.

'3 TAKSİT HALİNDE ÖDEYELİM' TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK

Büyükşehir'in tazminatı 3 taksit halinde ödeme teklifini kabul etmediklerini belirten Bolat, "Bizler, yıllar boyunca bu şehre, bu kurumlara emek verdik. Ancak emekli olurken ne bir teşekkür aldık ne de emeğimizin karşılığında bir veda açıklaması yapıldı. İşçiyi, emekçiyi onurlandırmak bir yana, sessizce kenara çekilmemiz beklendi. Bu tavır, sosyal belediyecilik anlayışına yakışmamaktadır. Emek veren insanı görmezden gelmek, vefasızlıktır! Kıdem tazminatımızı almadığımız her gün, paramız değer kaybetmektedir. Bugün almadığımız tazminat, yarın elimizde eriyen bir rakama dönüşecektir. Bunun için kıdem tazminatımızın bölünerek değil, tek seferde ve eksiksiz ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca, gecikme süresince uğradığımız zararın karşılanması için yasal faizleriyle birlikte ödenmesi gerekmektedir. Mahkemelerin karar verdiği faizleriyle ödenen her faiz hem kamu zararına yol açmakta hem de İzmir halkına harcanması gereken bütçeden gitmektedir. Belediyenin bu ihmali, sadece işçiyi değil, tüm İzmir'i zarara uğratmaktadır" Diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZDIR

Büyükşehir ve İZBETON yöneticilerine çağrıda bulunan Bolat, "Kıdem tazminatı hakkımızdır, gasp edilemez! Bu süreçte hukuki yollara başvurduk, davamızı açtık. Ancak adaletin geç işlemesi, haklarımızı almamız geciktiriyor. Yetkililere buradan sesleniyoruz: Bizimle masaya oturun, hakkımızı teslim edin! Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZBETON A.Ş.'ye sesleniyoruz: Bizler, yıllarca emeğiyle sizlere hizmet etmiş işçiler olarak sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz! Çözüm sürecini uzatmadan, haklarımızı ödeyin! Bizim mücadelemiz sadece kendi tazminatlarımız için değil, tüm emekçiler için bir dayanışma çağrısıdır. Bugün bizlerin hakkı gasp edilirse, yarın başka işçilerin hakları da yok sayılacaktır. Ancak bilinmelidir ki, biz işçiler birlik oldukça, hakkımızı savundukça kazanan biz olacağız! Biz susmayacağız, hakkımızı alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz! Bizi duymayan, görmezden gelen tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. yetkililerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Kıdem tazminatımızı alıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Sık sık slogan atan işçiler basın açıklaması sonrası olaysız olarak dağıldı.