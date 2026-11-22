Kışın oldukça sert geçtiği İzlanda'da, soğuk geceleri rahat atlatmak için yerleşmiş alışkanlıklar var. Zorlu hava şartları, yorgan seçiminden yatmadan önceki hazırlıklara kadar pratik rutinleri beraberinde getirmiş. Bu basit yöntemler sayesinde dondurucu havalarda bile üşümeden uyumak mümkün oluyor.
Kışın hava sıcaklığının uzun süre sıfırın altında seyrettiği İzlanda'da, uyku kalitesini korumanın ilk adımı doğru yorgan seçiminden geçiyor. Ülkede özellikle ædardúnn adı verilen ve deniz ördeğinin tüyünden üretilen özel yorganlar, soğuğa karşı en etkili önlemlerin başında geliyor. Doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dışarı kaçırmayan bu yorganlar, en sert kış gecelerinde bile yatağın içini sıcacık tutuyor.
Bizde soğuk havalarda genellikle ağır ve kalın yorganların daha çok ısıtacağı düşünülür; ancak İzlanda'da tam tersi bir yaklaşım hakim. Üzerinizde ağırlık yapmayan, hava alabilen ama ısı yalıtımı yüksek yorganlar gece boyu terlemenizi önlüyor. Vücut terlemediği için gece yarısı üşüyerek uyanma sorunu da kendiliğinden ortadan kalkıyor.
Tek bir kalın örtüyle uyumak yerine yatağı birkaç ince katmanla hazırlamak, kuzey evlerinde çok yaygın bir alışkanlık. Katmanlar arasında kalan ince hava boşlukları doğal bir yalıtım görevi görerek sıcaklığı yatağın içinde hapsediyor. Üstelik gece oda sıcaklığı değiştiğinde ya da biraz bunaldığınızda, tek bir katmanı kenara çekerek ısınızı kolayca dengeleyebilirsiniz.
Kış gecelerinde yatağa girildiğinde en geç ısınan ve uykuya dalmayı en çok zorlaştıran yer genellikle ayaklardır. İzlandalılar bu durumu önlemek için yorganın hemen üzerine, sadece ayak ucunu kapatacak şekilde katlanmış ekstra bir yün battaniye ya da örtü yerleştiriyor. Bu küçük dokunuş, vücudun üst kısmını terletmeden ayakların gece boyunca sıcak kalmasını sağlıyor.
İskandinav ülkelerinde ve İzlanda'da aynı yatakta uyuyan çiftlerin iki ayrı tek kişilik yorgan kullanması oldukça normal karşılanıyor. Tek yorgan paylaşıldığında gece biri döndüğünde diğerinin üstü açılabiliyor ve yatağın içine aniden soğuk hava dolabiliyor. Herkesin kendi yorganına sarılması ise hem yorgan çekiştirme derdini bitiriyor hem de vücut ısısının dağılmasını engelliyor.
İzlanda'nın meşhur sıcak su kültürü, kış akşamlarında evlerin içine de taşınıyor. Yatmadan hemen önce alınan kısa bir ılık duş ya da sadece ayakları birkaç dakika sıcak suda bekletmek, gün boyu soğuktan gerilen bedeni hızla rahatlatıyor. Yatağa üşümüş ayaklarla girmek yerine ısınmış bir şekilde uzanmak, uykuya geçiş süresini belirgin şekilde kısaltıyor.
Gecelerin çok uzun sürdüğü kış aylarında, İzlandalılar yatmadan yaklaşık bir saat önce evin parlak tavan ışıklarını kapatıyor. Yerine sarı tonlu küçük lambalar veya mumlar yakılarak evin içinde sakin ve huzurlu bir ortam oluşturuluyor. Telefon ya da televizyon ekranına bakmak yerine bu loş ışıkta biraz kitap okumak, zihni günün yorgunluğundan arındırıp geceye hazırlıyor.
Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, yatmadan önce pencereyi beş dakika açıp odanın havasını tazelemek bu rutinin önemli bir parçası. Gün boyu kapalı kalan ve kaloriferle ısınan odadaki kuru hava dışarı çıktığında, nefes almak çok daha kolay hale geliyor. Hafif serinlemiş bir odada sıcak bir yorganın altına girmek, sabah çok daha dinç uyanmanıza yardımcı oluyor.
İzlanda'daki bu rahat uyku düzenini evinize taşımak için büyük masraflar yapmanıza gerek yok; birkaç basit değişiklikle başlayabilirsiniz: