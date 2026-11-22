Buz gibi havada yatmadan önce pencere açmak neyi değiştiriyor?

Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, yatmadan önce pencereyi beş dakika açıp odanın havasını tazelemek bu rutinin önemli bir parçası. Gün boyu kapalı kalan ve kaloriferle ısınan odadaki kuru hava dışarı çıktığında, nefes almak çok daha kolay hale geliyor. Hafif serinlemiş bir odada sıcak bir yorganın altına girmek, sabah çok daha dinç uyanmanıza yardımcı oluyor.