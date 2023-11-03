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Giriş Tarihi: 3.11.2023 23:12

İzmir açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 71 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, Urla ve Dikili ilçelerinde toplam 71 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
İzmir açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 71 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla ve Dikili ilçesi açıklarında ise hareketli lastik botları durduran ekipler, toplam 71 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 71 göçmen yakalandı
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