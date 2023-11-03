İzmir açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 71 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Urla ve Dikili ilçesi açıklarında ise hareketli lastik botları durduran ekipler, toplam 71 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.