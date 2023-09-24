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Giriş Tarihi: 24.9.2023 21:55

İzmir açıklarında 151 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 151 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
İzmir açıklarında 151 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareketli lastik botu durduran ekipler, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik, Seferihisar ilçesi açıklarında 25, Foça ilçesi açıklarında 35, Dikili ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmeni de yakalayarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında 151 düzensiz göçmen yakalandı
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