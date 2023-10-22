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Giriş Tarihi: 22.10.2023 01:43

İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmenin yanı sıra Foça açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, Çeşme açıklarında can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı
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