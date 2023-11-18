İzmir Bayraklı’da çocuk parkında elektrik akımına kapılan köpek öldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Melike Özkaynak, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Golden cinsi 4,5 yaşındaki 'Maya' isimli köpeğini gezdirmek için Mansuroğlu Mahallesindeki Metin Oktay Çocuk Parkı'na geldi. Parkta tasması çıkarıldıktan sonra koşmaya başlayan ve aydınlatma direğinin altındaki su birikintisinin içine giren köpek, bir süre sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

EYLÜL AYINDA DA ŞİKAYET OLMUŞ

SABAH, köpeğin sahibi Melike Özkaynak'a ulaştı. Özkaynak, Eylül ayında Bayraklı Belediyesi'ne elektrik kaçağıyla ilgili şikayette bulunulduğunu ancak hiçbir önlem alınmadığını belirtti. Benzer bir olayın parkta oynayan bir çocuğun da başına gelebileceğine belirterek suç duyurusunda bulunan Özkaynak, "Benim evladım öldü! 3 ay önce şikayet edilen yer hakkında hiçbir işlem yapmadan gitmek nasıl bir sorumsuzluk, orası çocuk parkı! Orada bir çocuk da aynı şekilde can verebilirdi" diye konuştu.



YAŞADIKLARINI SABAH'A ANLATTI

Yaşadığı korkunç anları anlatan Özkaynak, "13 Kasım'da akşam saatlerinde Maya'yı gezdirmek için dışarı çıktık. Hava yağmurluydu, her yer baya ıslaktı. Köşedeki eczaneye uğrayıp ilaç aldım. 1-2 dakika sonra eczaneden çıktım ve tasmasını saldım. Zaten hep gittiğimiz parktı. Hep salardım, Maya parkta dolaşırdı. Neşeyle koşmaya başladı, aydınlatma direğinin dibindeki su birikintisine girdi. Viyaklayarak geri çıktı, ne olduğunu anlayamadım. Sonra bir daha girdi ve çırpınmaya başladı. Patisini bir şey ısırdı herhalde diye yanına gittim. Patisine bakmak için eğildim, can havliyle benim elimi ısırdı. Elimi kurtarmaya çalışırken kasılarak öldü zaten" dedi.

HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ

Eylül ayında da parktaki elektrik kaçağıyla ilgili belediyeye şikayette bulunulduğunu kaydeden Özkaynak, "Orası evimizin yakınında, sürekli gittiğimiz bir parktı. Bizim gibi köpeği olan bir aile şöyle bir şey anlattı. Eylül ayında yine benzer bir şikayet yapılmış. Parkın yanında oturuyorlarmış, iki tane kedi ve bir köpeğin aynı bölgeden viyaklayarak geçtiğini görmüşler. Elektrik işiyle uğraşan insanlarmış ve kaçak elektrik olduğunu anlamışlar. Belediyeyi aramışlar. Herkes birbirinin üstüne atıyor, o diyor sorumluluk bizde değil, diğeri diyor bizde değil. Eylül ayında yapılan şikayetin ardından belediye ekipleri parka gelmiş, iki kontrol kalemiyle bakıp kaçak akım yok demişler. Başka da hiçbir önlem alınmamış" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Özkaynak, dün savcılığa giderek şikayette bulunduklarını belirterek: "Belediyeden ilk gün beni aradılar, hatta gelip parktaki direklere baktılar. Kaçak akım olmadığını iddia ettiler. Gediz Elektrik'e ait eskiden kalma ucu açık bir kablo olabilir dediler. Dün Gediz Elektrik geldi, parkın içinde hatları olmadığını söylediler. Direkler belediye tarafından 6-7 ay önce yapılmış. Kazmışlar ama altında su borusu olduğu için çok zorlamamışlar. Bir kaçak var mı diye kazıp altına doğru düzgün bakılmamış. O kadar büyük bir ihmal ki! Benim evladım öldü! 3 ay önce şikayet edilen yer hakkında hiçbir işlem yapmadan gitmek nasıl bir sorumsuzluk orası çocuk parkı! Orada bir çocuk da aynı şekilde can verebilirdi. Hemen yürüyüş parkurunun yanında bu direk. Yürüyüş yapan bir kişi de yaşayabilirdi bunu. Şimdi Gediz Elektrik ve belediye oraya yeniden kazacaklarmış, direkte kaçak olmadığı için bir de kazıp altına bakacaklarmış" açıklamasını yaptı.

HERHANGİ BİR KAÇAĞA RASTLANMADI

Öte yandan Bayraklı Belediyesi yetkilileri de söz konusu aydınlatmaların haftalar önce Gediz Elektrik tarafından genel aydınlatma kapsamına alındığını, şikayet üzerine daha önce Gediz yetkilileri ile parkta yapılan incelemede herhangi bir kaçağa rastlanmadığını belirtti.