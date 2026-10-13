İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaret etti. Tugay'ın kapıda İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yöneticileri karşıladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hebasından konuya ilişkin açıklama yaptı. Saygılı açıklamasında; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay'ı İl Başkanlığımıza gerçekleştirdiği ziyarette artık kendisinin de bir parçası olduğu Büyük AK Parti ailesinin çatısı altında ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Burası, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet için siyaset yapanların, İzmir'e hizmet sevdası taşıyanların yuvasıdır! Evinize hoş geldiniz Cemil Tugay Başkanım… Şimdi İzmir için omuz omuza çalışma; eser, hizmet ve icraat siyasetimizi şehrimizin dört bir yanında büyütme vakti" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR VE 30 İLÇE İÇİN HİZMET VURGUSU

Saygılı açıklamasının devamında, Tugay'ın katılımıyla 30 ilçenin Meclis Grup Başkanvekilleri Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda İzmir'in öncelikleri ve yerel yönetimlerin yol haritasının ele alındığını ifade etti. Saygılı, İzmir'in 30 ilçesine hizmet götürmek için ortak hedef doğrultusunda çalışacaklarını kaydetti.

İŞTE O PAYLAŞIM

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay'ın katılımlarıyla, 30 ilçemizin Meclis Grup Başkanvekilleri Toplantısı'nı gerçekleştirdik. İzmir'imizin bugünü ve yarını için yerel yönetimlerde ortaya koyacağımız yol haritasını, ilçelerimizin önceliklerini ve hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; eser ve hizmet siyasetimizin gücünü Büyükşehir'den 30 ilçemize kadar İzmir'imizin her köşesine taşıyacak, şehrimiz için güçlü bir irade ve ortak bir hedefle çalışacağız"."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör