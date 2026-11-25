İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yerel seçim öncesinde İzmirlilere vaat ettiği su indirimi düzenlemesinin İZSU Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğünün 2027 mali yılı bütçesinin görüşüldüğü Genel Kurulda; ilk 10 metreküplük tüketimde konutlarda yüzde 63, iş yerlerinde ise yüzde 70'e varan indirim öngören yeni tarife oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

"SUYU EN UYGUN FİYATA KULLANAN BÜYÜKŞEHİR OLUYORUZ"

Şehir dışında bulunduğu için oturuma katılamayan Başkan Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli hemşehrilerim, sözümüzü tuttuk, su tarifelerimizde yüzde 70'e varan indirim kararı aldık. İzmir, 1 Ocak 2027 itibarıyla suyu en uygun fiyata kullanan büyükşehir oluyor. Haziran 2026'dan bu yana uyguladığımız indirimli tüketim sınırını 10 metreküpe yükseltiyoruz. Böylece ilk 10 metreküplük su tüketiminde konutlarda yüzde 63, iş yerlerinde ise yüzde 70 indirim sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin refahı için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. İzmir'imize hayırlı olsun."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör