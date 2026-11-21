İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cemil Tugay, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, daire başkanları, şube müdürleri ve uzman personelden oluşan 100'ü aşkın kişilik ekip, konferansta "Dirençli Şehirler için Dirençli Mahalleler" temasıyla yer aldı.

Heyet, resmi iklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'de 14, sivil katılıma açık Yeşil Bölge'de ise 8 olmak üzere toplam 22 panel ve etkinliğe katıldı. Yeşil Bölge'de kurulan İzmir Pavyonu'nda ise 21 panel oturumu ile 9 katılım etkinliği düzenlendi. Bu oturumların 7'sinde "ÇÖZÜM35" başlığı altında kentin iklim çözümleri ele alınırken, atölye ve gençlik etkinlikleriyle farklı yaş gruplarının katılımı sağlandı. Pavyonda ayrıca ziyaretçilerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin beklentilerini paylaştığı "Dilek Ağacı" oluşturuldu. Konferans boyunca uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler ve finans kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde ortak proje ve finansman olanakları değerlendirildi.

AÇIKLAMADA YER ALAN GÖRÜŞLER

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, iklim değişikliğiyle mücadelede kentlerin ve yerel yönetimlerin önemine dikkati çekerek, "Eylemlerin gerçekleştiği yerler kentler. Özellikle adil geçişte kentlerin rolü çok büyük. Fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde yaşamı değişecek kesimlere yeni iş olanakları sunmak ve kırılgan grupları korumak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

COP31 kapsamında adil geçişe ilişkin kabul edilen stratejik planın gelecek üç yılda şekilleneceğini belirten Okyay, yerel yönetimlerin karar mekanizmalarında yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü adil geçişin uygulanacağı yerler kentler olacak. Hatta kentler de değil, mahalleler olacak. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Dirençli İzmir için dirençli mahalleler' diyoruz. Üzerimize çok fazla ödev aldık. Yerel yönetimler olarak güçlü biçimde temsil edilmeyi istiyoruz. Bunun merkezi hükümetler tarafından da kabul görmesi bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Genel Müdürü Melek Demir de Dünya Sağlık Örgütü ve Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) gibi kuruluşların oturumlarında yağmur suyu hasadı, mahalle bostanları ve İklim için Yurttaş Meclisi gibi yerel çözümleri anlattıklarını kaydetti.

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ ise Dilek Ağacı'nda biriken yüzlerce mesajı tek tek inceleyip hayata geçirmek için çalışacaklarını bildirdi. Konferans boyunca gerçekleştirilen görüşmeler ve edinilen deneyimlerin raporlanarak İzmir'de uygulanabilecek projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör