İzmir Büyükşehir’in hibe ettiği otobüs sahibinden satılık!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'a bağlı Nurhak Belediyesinden gelen talep üzerine 2020 yılının Ekim ayında 9 ilçeye otobüs hibe etti. Yine aynı kapsamda Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçe belediyesine de bir otobüs hibe edildi.

NURHAK BELEDİYESİ HİBE OTOBÜSÜ SATTI

Kahramanmaraş'ta İzBB'nin hibe otobüsü ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İzBB tarafından motorundan, koltuklarına dek yenilerek Nurhak Belediyesi'ne hibe edilen otobüs, Nurhak Belediyesi tarafından satıldı.

450 BİN TL'YE SATILIK

Belediye tarafından satılan otobüs bir internet sitesinde 450 bin TL'den tekrar satışa çıkardı. Satılık ilanına konulan fotoğraflarda otobüsün koltuklarındaki "İzmir" yazısı dikkat çekti.

BAKIMI YAPILAMAMASINDAN…

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından A'dan Z'ye bakımı yapılarak vatandaşlar kullansın diye hibe edilen belediye otobüsünün CHP'li Nurhak Belediyesi tarafından satılması kafa karıştırdı. SABAH'ın ulaştığı Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olayı doğruladı. Olayı öğrenir öğrenmez ilçe belediyesi ile irtibata geçtiklerini belirten yetkililer, "İlçe belediyesinden gelen talep üzerine Türkiye'nin birçok ilçesine olduğu gibi Kahramanmaraş'ın Nurhak Belediyesine de her türlü bakım ve onarımını yapıp otobüs hibe ettik. Daha sonra Nurhak Belediyesinin hibe ettiğimiz otobüsü sattığını öğrendik. Yaptığımız görüşmede bakımını yapamadıkları için otobüsü satmak zorunda kaldıklarını satıştan elde ettikleri gelirle de daha küçük bir araç satın alıp kent içi toplu taşımada kullandıklarını söylediler. Kendilerine gereken uyarıları yaptık." diye konuştu.

BU İLK DEĞİL

İzmir Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Nurhak Belediyesine CHP Genel Bşk Yrd Ali Öztunç'un girişimleri ile 2020 yılı ekim ayında da yeni bir midibüs hediye ettiği, CHP'li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan'ın bu otobüsü de Nurhak Belediye Spor Kulübü sporcularının kullanımına tahsis ettiği öğrenildi. Bozan'ın hibe edilen otobüsü spor kulübüne tahsis etmesinin o süreçte ilçede tartışma konusu olduğu öğrenildi.