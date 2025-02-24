İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan skandal karara itiraz

İzmir Milliyetçi Hareket Partisi Göksu temsilciliğine 2 Ocak 2017 yılında EYP'li ve havai fişekli saldırı meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemelerde etrafında parçalanmış kutu kola, isli pamuk parçaları, altı adet patlamış, bir adet patlamamış havai fişek kartuşu bulundu.

HTS VE PARMAK İZLERİNDEN YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından başlatılan soruşturmada olay yerinden alınan parmak izlerinin şüpheli Murat Can T.'ye ait olduğu tespit edildi. HTS verileri üzerinde yapılan incelemede zanlının olay yerinde olduğu, PKK/KCK terör örgütünün illegal gençlik yapılanması olan YDG-H içinde faaliyet yürüttüğü, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının gerçekleştirmeye çalıştıkları darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik suikast girişimini desteklediği tespit edildi. Murat Can T. 31 Ocak 2017 günü yapılan operasyonla gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DELİLLERE RAĞMEN BERAAT KARARI ÇIKTI

İzmir 13. Ağır ceza mahkemesinde yargılan şüpheli Murat Can T'nin beraatine karar verildi. Mahkemenin gerekçesinde "yapılan yargılama neticesinde; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine yönelik mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden delil yetersizliğinden beraatine karar verildi" denildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı skandal beraat kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.