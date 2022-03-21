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Giriş Tarihi: 21.3.2022 23:23

İzmir' de haraç çetesine operasyon: 9 tutuklama

DHA
İzmir’ de haraç çetesine operasyon: 9 tutuklama

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, esnafa baskı yapıp haraç alan suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde son dönemde İstanbul'dan yanında getirdiği kişilerle, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç aldığı iddia edilen, para vermeyi kabul etmeyen iş yerlerinde huzursuzluk çıkaran ve iş yerlerine silahla ateş ettiren Emrah A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, 15 Mart'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, suç örgütü lideri Emrah A.'nın yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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İzmir' de haraç çetesine operasyon: 9 tutuklama
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