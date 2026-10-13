İzmir gevreği mi Ankara simidi mi? Türkiye’nin en lezzetli simidi o ilimizden çıktı!

Geleneksel pişirme sırları, taptaze susamın mis gibi kokusu ve usta ellerde şekillenen özel hamuru... Çıtır çıtır lezzetiyle rakiplerini geride bırakan o meşhur ilimiz, gastronomi listelerinde zirveye oturdu. Tüm ezberleri bozan bu efsane lezzetin sırrı ise hiç beklenmedik bir detayda gizli!