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Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:10

İzmir gevreği mi Ankara simidi mi? Türkiye’nin en lezzetli simidi o ilimizden çıktı!

Günün her saatinde fırından yeni çıkmış sıcacık çıtırtısıyla iştah kabartan simit, Türk mutfağının vazgeçilmez simgelerinden biri. Ancak her şehirde hatta her sokakta lezzeti ve hazırlanış usulü tamamen değişiyor. Peki, çıtır çıtır susamı ve tam kıvamındaki pekmeziyle Türkiye’nin en iyi simidi nerede yenir? İşte damaklarda iz bırakan o meşhur lezzet durakları…

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İzmir gevreği mi Ankara simidi mi? Türkiye’nin en lezzetli simidi o ilimizden çıktı!
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Geleneksel pişirme sırları, taptaze susamın mis gibi kokusu ve usta ellerde şekillenen özel hamuru... Çıtır çıtır lezzetiyle rakiplerini geride bırakan o meşhur ilimiz, gastronomi listelerinde zirveye oturdu. Tüm ezberleri bozan bu efsane lezzetin sırrı ise hiç beklenmedik bir detayda gizli!

LEZZETİN SIRRI ODUN ATEŞİ VE ÖZEL PEKMEZDE

Uzmanlar ve damak tadına düşkün gurmeler, birinci seçilen bölgedeki simidin sırrını kıvamında pişirilmesine ve kullanılan doğal malzemelere bağlıyor. Taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen, tam oranında kavrulmuş susamla buluşan bu özel lezzet, sadece yerel halkın değil, şehri ziyaret eden turistlerin de ilk durağı oluyor.

Sizce Türkiye'nin en güzel simidi hangi ilimizde yapılıyor?

Araştırmanın sonucunda Eskişehir simidi, 91 puanla listenin zirvesinde yer aldı. Dışı dengeli kıtırlığı, iç dokusundaki yumuşak yapı ve geleneksel üretim anlayışıyla öne çıkan Eskişehir simidi, Türkiye'nin en başarılı simidi olarak gösterildi.

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Zirvenin hemen ardından Antakya simidi 90 puanla ikinci sıraya yerleşirken, İzmir gevreği 89,5 puanla üçüncü oldu. Uzun yıllardır simit denince ilk akla gelen şehirlerden olan Ankara ve İstanbul ise 88'er puanla ilk beş içerisinde yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SİMİTLERİ SIRALAMASI

Eskişehir simidi – 91 puan
Antakya simidi – 90 puan
İzmir gevreği – 89,5 puan
Ankara simidi – 88 puan

İstanbul simidi – 88 puan
İzmit simidi – 87,5 puan
Samsun simidi – 85,5 puan
Rize simidi – 85 puan

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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İzmir gevreği mi Ankara simidi mi? Türkiye’nin en lezzetli simidi o ilimizden çıktı!
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