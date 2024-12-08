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Giriş Tarihi: 8.12.2024 12:25 Son Güncelleme: 8.12.2024 12:35

İzmir'de göçmen botu battı: 5 kişi kayıp

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen 30 göçmenin bulunduğu bot battı. 25 düzensiz göçmen kurtarılırken, kayıp 5 göçmeni  arama kurtarma çalışması sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de göçmen botu battı: 5 kişi kayıp

Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot 6 Aralık'ta battı. 25 düzensiz göçmenin kurtarılırken, 5 kişi aranıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun su alması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlardan, 5 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik Botu da sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İzmir'de göçmen botu battı: 5 kişi kayıp
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