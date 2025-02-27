Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.2.2025 08:46 Son Güncelleme: 27.2.2025 08:54

İzmir merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir merkezli 19 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 0 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde terörizmin finansmanının önlenmesi yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında jandarma ekipleri harekete geçti. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan ayrıca MASAK verilerinden incelenen banka hesap hareketlerinde 'bağış, infak, yardım' şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin, Isparta, Yalova olmak üzere 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Jandarma ekipleri adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 4 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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İzmir merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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