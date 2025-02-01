İzmir merkezli 13 ilde suç örgütü operasyonu: 61 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında; elebaşılığını C.A.'nın yaptığı organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Örgüt elebaşının içerisinde bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını, 61'inin tutuklandığını, 27'sinin adli kontrolle serbest bırakıldığını aktaran Yerlikaya, çok sayıda ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, döviz ve Türk lirası ile dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin vatandaşımızı arayarak, kendilerini uzlaştırmacı avukat, icra memuru olarak tanıtıp, 'Hakkınızda icra davası var' diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından, savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonları koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.