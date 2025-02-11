Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Giriş Tarihi: 11.2.2025 09:24 Son Güncelleme: 11.2.2025 09:49

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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