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Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:19

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmalarda ByLock kayıtları, Bank Asya hesapları, HTS verileri, örgütsel yazışmalar ve bağlantılı konaklama kayıtları mercek altına alındı.

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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için harekete geçildi. Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin ByLock kayıtları, Bank Asya hesapları, HTS verileri, ByLock yazışma içerikleri, bağlantılı otel ve konaklama kayıtları, ifadeler, örgütle bağlantılı dernek kayıtları ve ihbarlar üzerinden incelemeler yapıldı.

ÖRGÜTÜN GÜNCEL YAPILANMASI MERCEK ALTINDA

TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Örgüt mensubundan ele geçirilen dijital materyallerde isimleri geçen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmesi kararlaştırıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün saat 06.30'da İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

#İZMİR
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