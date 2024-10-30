İzmir merkezli iki ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile birlikte fotoğrafları bulunan, YPS ve YCWK içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheliyi tespit etti.

10 GÖZALTI

Şüphelilerin belirlenen adreslerine bu sabah saat 06.30'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, 10 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale ele geçirilirken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.