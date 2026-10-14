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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:37

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 32 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları belirlenirken, incelemeye alınan hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 32 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

HESAPLARDA 1,8 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, teknik çalışmalar, araştırmalar ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri değerlendirildi. Mali analizlerde ise üçüncü kişilerden temin edilen banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve yönetildiği belirlendi. İncelemeye konu banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, suç organizasyonu içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı ve GSM hattı temin eden, bu hesapların kullanılmasına aracılık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.

#İZMİR #İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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