İzmir’de trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, bu akşam 18.00 sıralarında Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde meydana geldi. Ödemiş Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Hüseyin Yılman (47) idaresindeki otomobil ilk olarak kavşaktan dönen Ali Çimen yönetimindeki kamyonete ardından tali yoldan çıkan Hüseyin G.'nin kullandığı kamyona çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE VE OĞLU ÖLDÜ
Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.