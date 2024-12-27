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Giriş Tarihi: 27.12.2024 23:16 Son Güncelleme: 28.12.2024 00:25

İzmir’de trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi. 4 kişi ise yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, bu akşam 18.00 sıralarında Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde meydana geldi. Ödemiş Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Hüseyin Yılman (47) idaresindeki otomobil ilk olarak kavşaktan dönen Ali Çimen yönetimindeki kamyonete ardından tali yoldan çıkan Hüseyin G.'nin kullandığı kamyona çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ

Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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İzmir’de trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 3 yaralı
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