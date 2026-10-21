İzmir Otogarı’nda peynir bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu satıcıları, kolluk kuvvetlerinin takibinden kaçmak ve yakalanmamak için sürekli taktik değiştiriyor. Ancak İzmir polisi gelişmiş teknoloji ve istihbarat yöntemleri sayesinde bu çabaları yine boşa çıkardı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu kente şehirlerarası otobüsle peynir bidonuna gizlenmiş şekilde uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti.

Polis ekipleri şüphelileri takibe aldı. Gerçekleştirilen çalışmada, peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamine el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir polisinin başarılı operasyonu sayesinde uyuşturucu piyasaya sürülmesi ve gençlerin zehirlenmesi önlenmiş oldu.