İzmir Valisi Elban’ın acı günü!

Kırşehir'de yaşayan Ahmet Elban bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Baba Elban dün gece hayata gözlerini yumdu. Cenazesinin 29 Mart Cumartesi günü (Yarın), Kırşehir Merkez İlçesi Ali Çam Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Bağbaşı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

SAYGILI'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ahmet Elban'ın vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda "İzmir Valimiz Sayın Dr. Süleyman Elban'ın kıymetli babası Ahmet Elban Beyefendi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; Sayın Valimiz Süleyman Elban başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim, rahmetiyle tecelli etsin; cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın" ifadelerine yer verildi.