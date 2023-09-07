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Giriş Tarihi: 7.9.2023 04:06

İzmir'de 104 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA
İzmir’de 104 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Sahil Güvenlik botlarıyla lastik bottaki göçmenlere ulaşırken, Urla ve Seferihisar ilçelerinde lastik botlarda bulunan göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından geri itildiğini tespit etti. Göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Selçuk ilçesi açıklarında tespit edilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili olduğu belirlenen 3 göçmen kaçakçısı ise ekipler tarafından karada yakalanırken, kaçakçılar jandarmaya teslim edilerek gözaltına alındı.

Karaya çıkartılan göçmenler ise sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir'de 104 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı
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