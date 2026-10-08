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Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:34

İzmir’de 155 milyon TL’lik konut vurgunu soruşturması! 4 şüpheli gözaltında

İzmir’de Azim Çelik İnşaat isimli şirket hakkında yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 55 kişinin toplam 155 milyon TL mağdur edildiği belirlendi. Aynı taşınmazların 14 kişiye birden fazla kez satıldığı tespit edilirken, şirket yetkilileri M.K.A. ve B.A. yurt dışından dönüşlerinde havalimanında yakalandı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir’de 155 milyon TL’lik konut vurgunu soruşturması! 4 şüpheli gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Azim Çelik İnşaat isimli şirketin faaliyetlerine yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında önemli tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 55 müştekinin toplam 155 milyon TL tutarında mağduriyete uğradığı belirlendi. Şirket tarafından aynı taşınmazların 14 müştekiye birden fazla kez satıldığı tespit edildi. Diğer müştekilere ise taahhüt edilen konutların belirtilen sürelerde tamamlanarak teslim edilmediği belirlendi. Teslim edilen bazı konutlarda da satış bedelinin tamamı ödenmesine rağmen müştekilere ait taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı tespit edildi.

YURT DIŞINDAN DÖNER DÖNMEZ YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri M.K.A. ve B.A.'nın 10 Temmuz 2026 tarihinde Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına çıktıkları belirlendi. İki şüpheli, 8 Ekim 2026 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şirket bünyesinde satış danışmanı olarak görev yaptıkları belirlenen U.K. ve G.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 4'ünün gözaltına alındığı, 7 şüpheliye yönelik işlemlerin ise sürdüğü bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın, vatandaşların mağduriyetine neden olduğu değerlendirilen eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR
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