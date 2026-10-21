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Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:31

İzmir'de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi!

İzmir Konak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer Zeus heykeli başı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
İzmir’de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün yapılan çalışmada Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

2 BİN YILLIK MERMER ZEUS HEYKEL BAŞI ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililerce yapılan incelemede, eserin '2863 sayılı Kanun' kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 3 şüpheli, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #KONAK

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İzmir'de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi!
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