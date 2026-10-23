Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de 29 Ekim’de İZBAN ücretsiz, ulaşım 1 kuruş!
Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:29

İzmir’de 29 Ekim’de İZBAN ücretsiz, ulaşım 1 kuruş!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi'nden İzmirlilere müjde geldi. Bayram günü İzmir kent içi ulaşımın can damarını oluşturan İZBAN ücretsiz hizmet verecek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, Metro AŞ ve İZDENİZ AŞ’de ise ulaşım ücreti 1 kuruş olacak. Böylece İzmirliler gün boyu kentin dört bir yanındaki etkinliklere daha dolay ulaşabilecek.

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İzmir’de 29 Ekim’de İZBAN ücretsiz, ulaşım 1 kuruş!
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmir'de toplu ulaşımda iki farklı uygulama hayata geçirilecek. İZBAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında ücretsiz hizmet verirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarında ücret 1 kuruş olacak.

İZBAN'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz yolcu taşıyacak.

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM 1 KURUŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde geçen hafta alınan karar doğrultusunda, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılımı kolaylaştırmak ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla belediyeye bağlı ulaşım araçlarında ücret 1 kuruş olarak uygulanacak. Bu kapsamda ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, Metro AŞ ve İZDENİZ AŞ hizmetlerinden 1 kuruş karşılığında yararlanılabilecek. Ulaşım indirimi ile birlikte İzmirliler kentin dört bir yanında gün boyu gerçekleştirilecek olan kutlama etkinliklerine kolaylıkla ulaşabilecek.

#29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI #İSTANBUL HAVALİMANI #RESMİ GAZETE
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