İzmir’de 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Mayıs 06.35'te Çeşme ilçesi, 12.30'da ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

53 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan lastik botlar içerisindeki 16'sı çocuk toplam 53 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.