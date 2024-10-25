İzmir’de 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.00'te Urla ilçesinde Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen bölgeye giderek 22'si çocuk 57 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Aynı gün saat 07.55'te Dikili ilçesi açıklarında ise içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 41 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.