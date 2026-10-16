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Giriş Tarihi: 16.10.2026 00:14

İzmir'de 74 adrese eş zamanlı operasyon: 164 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğünün il genelinde 74 adrese düzenlediği eş zamanlı şafak operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 164 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adli mercilere teslim edildi.

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İHA
İzmir’de 74 adrese eş zamanlı operasyon: 164 şüpheli yakalandı
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İzmir Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik merkez ve dış ilçelerde 158 personelin katılımıyla dün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak 74 adreste yapılan ve 24 saat süren operasyon sonucunda hırsızlık, yağma, yaralama, cinsel istismar, silahla tehdit, göçmen kaçakçılığı yapmak, uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, şantaj, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 164 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

#UYUŞTURUCU #İZMİR
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İzmir'de 74 adrese eş zamanlı operasyon: 164 şüpheli yakalandı
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