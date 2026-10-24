İzmir’de özel harekât destekli operasyon: 9 yıldır aranan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

SAKLANDIĞI ADRESTE KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda; kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere 16 farklı dosyadan aranan G.Ö.'nün saklandığı adres tespit edildi.

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