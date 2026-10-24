Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de özel harekât destekli operasyon: 9 yıldır aranan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!
Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:32 Son Güncelleme: 24.10.2026 11:34

İzmir'de özel harekât destekli operasyon: 9 yıldır aranan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir aranan firari hükümlü saklandığı arazide yakalandı.

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İHA Yaşam
İzmir’de özel harekât destekli operasyon: 9 yıldır aranan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik müşterek bir çalışma yürüttü.

SAKLANDIĞI ADRESTE KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda; kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere 16 farklı dosyadan aranan G.Ö.'nün saklandığı adres tespit edildi.

İzmir'de özel harekât destekli operasyon! 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı | Video

ÖZEL HAREKATLI OPERASYON

Hakkında toplam 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 257 bin 820 TL idari para cezası bulunan, 9 yıl 8 ay 3 gündür firari durumda olan G.Ö., Torbalı ilçesine bağlı Demirci Köyü'nde saklandığı arazide düzenlenen özel harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #TORBALI

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