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Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:06

İzmir’de akılalmaz olay! Hareket halindeki trenin önünü kestiler: Alınmayınca taş attılar!

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak tren istasyonunda meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Demiryolu hattına girerek hareket halindeki trenin önünü kesen 2 şahıs, makinist tarafından trene alınmayınca trene taş atarak kaçtı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
İzmir’de akılalmaz olay! Hareket halindeki trenin önünü kestiler: Alınmayınca taş attılar!
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Olay, dün akşam saatlerinde Alsancak Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren istasyondan hareket ettiği sırada raylara çıkan 2 kişi hattı kapattı. Hem kendi can güvenliklerini hem de sefer güvenliğini hiçe sayan şahıslar, trene binmek istedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Makinist, güvenlik ve işletme kuralları doğrultusunda şahısları trene almadı. Bunun üzerime şahıslar, trene taş attıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #KONAK

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İzmir’de akılalmaz olay! Hareket halindeki trenin önünü kestiler: Alınmayınca taş attılar!
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