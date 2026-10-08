İzmir’de akılalmaz olay! Hareket halindeki trenin önünü kestiler: Alınmayınca taş attılar!

Olay, dün akşam saatlerinde Alsancak Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren istasyondan hareket ettiği sırada raylara çıkan 2 kişi hattı kapattı. Hem kendi can güvenliklerini hem de sefer güvenliğini hiçe sayan şahıslar, trene binmek istedi.