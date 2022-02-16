İzmir’de akılalmaz plan! Tarihi caminin yanında ev tuttu tünel kazdı!





CAMİNİN YANINDA 6 AY ÖNCE EV TUTMUŞ, CAMİYE DOĞRU TÜNEL KAZIYORMUŞ

Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı. Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.