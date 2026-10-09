İzmir’de akıma kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti! Sorumlular hakim karşısında: Ek bilirkişi raporu istendi!

BİR KEZ DAHA RAPOR ALINACAK

Sanıkların yargılanmasına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde devam edildi. Duruşmaya; Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklardan İZSU çalışanı Mehmet Zeki Aytulun'a söz verildi. Beraat talep eden Aytulun, "30 yıldır İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. 23 ay cezaevinde kaldım. 'İmzan var' dediler, yoktu. 'Gözlemci göndermedin' dediler, öyle bir yetkim yoktu. Ben bu işin neresindeyim" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Savunma ve beyanların ardından iddia makamı, ek bilirkişi raporu alınması yönünde görüş bildirirken, taraf avukatları da ek rapor talebinde bulundu. Savunma ve beyanların ardından heyet, ek bilirkişi raporu alınmasına karar verip duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör