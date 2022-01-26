İzmir’de ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı

İddiaya göre, Mustafa Kemal Caddesi istikametinden Bayraklı yönüne gitmekte olan S.İ. (28) idaresindeki 35 CLD 73 plakalı otomobil ile Gediz Caddesi istikametinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönüne gitmekte olan R.T.C. (28) yönetimindeki 35 TL 671 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı.