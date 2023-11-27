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Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:36 Son Güncelleme: 27.11.2023 11:38

İzmir’de asker eğlencesinde maganda kurşunu can aldı

İzmir'de asker eğlencesinde maganda kurşunu can aldı. Merminin isabet ettiği 51 yaşındaki Erkan Günay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de asker eğlencesinde maganda kurşunu can aldı

Olay dün, Ödemiş ilçesine bağlı Alaşarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede, tabancayla ateş açıldı. Bu esnada bir merminin isabet ettiği Erkan Günay (51), kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de asker eğlencesinde maganda kurşunu can aldı
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