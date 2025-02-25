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Giriş Tarihi: 25.2.2025 21:06 Son Güncelleme: 25.2.2025 21:06

İzmir’de at eti kesen 4 kişi suçüstü yakalandı!

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, metruk bir evde at eti kesimi yaptığı tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı. Adresteki incelemelerde at eti ve kemikleri net bir şekilde görüntülenirken, 16 yaşındaki şüpheli yaşı küçük olduğu gerekçesiyle ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
İzmir’de at eti kesen 4 kişi suçüstü yakalandı!

Olay, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan metruk bir evde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, adreste at eti kesimi yapan M.Ö. (42), A.Ö. (24), C.İ. (24) ve A.Ö.'yü (16) suçüstü yakaladı.

Adresteki görüntülerde ise kesilmiş at eti parçaları ve kemiklerine rastlandı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edilirken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir’de at eti kesen 4 kişi suçüstü yakalandı!
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