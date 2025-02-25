İzmir’de at eti kesen 4 kişi suçüstü yakalandı!

Adresteki görüntülerde ise kesilmiş at eti parçaları ve kemiklerine rastlandı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edilirken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.