İzmir’de AVM’de sokak köpeği 3 yaşındaki Elif’e saldırdı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğunu tedavi ettiren baba Alpaydın, polis merkezine giderek alışveriş merkezi ve köpeği beslediğini iddia ettiği mağaza yetkililerinden şikayetçi oldu. Alpaydın, olayın eşi ve kızının bir mağazaya girmek isterken yaşandığını söyledi. Mağaza önündeki koltukta sahipsiz bir köpeğin olduğunu ifade eden Alpaydın, "O esnada koltuğun üzerindeki köpeğin önünden geçmek zorunda kalıyorlar. Kızım elini uzatıyor köpeği sevmek için, köpek saldırarak kızımı alnından ve dudağından ısırarak yaralıyor, yanağı da morarıyor. Eşim kızımızı çekerek kurtarıyor." dedi. Olay anında eşinin çığlık atması üzerine güvenlik personelinin geldiğini belirten Alpaydın, "Neden sahipsiz köpeği çıkarmıyorsunuz?" diye sorduğu güvenlik görevlisinin köpeğin kendilerine de saldırdığını söylediğini, bu nedenle çıkaramadıklarını söylediğini öne sürdü.