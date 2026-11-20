Olay, 14 Ocak'ta Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve Avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı.

Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik olduğunu belirleyip, gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ali Aydın'ın cenazesi ise Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturmanın ardından Erik hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanık Mahmut Delil Erik'in, yargılanmasına bugün görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erik'in yanı sıra öldürülen Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ile yakınları, İzmir Barosu ile çok sayıda avukat katıldı. Duruşmada sanık Erik'i yakalayan polis memuru ile olay günü o bölgede bulunan 2 kişi tanık olarak dinlenildi. Duruşmada, olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ses kayıtları da dinletildi. Ses kaydında, vatandaşların Avukat Aydın'ın başının ezildiğini, hayatta olup olmadığını bilmediklerini, sağlık ve polis ekiplerinin bir an önce olay yerine gelmesini istemeleri yer alıyor.

GÖRÜNTÜLER DE İZLETİLDİ

Duruşmada Avukat Aydın'ın Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından çekilen görüntüleri de gösterildi. Görüntülerde Aydın'ın başının ezilmiş olduğu görüldü. Sanık Erik ise video gösterimi tamamlanana kadar başını öne eğerek, ekrana bakmadı. Ardından öldürülen Aydın'ın yakınları ise sanık Erik'ten şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşma savcısı, sanık Erik'in tutukluluğunun devamını, dosyada eksikliklerin giderilmesine istedi.

'KAZAYDI'

Söz verilen Sanık Mahmut Delil Erik ise "Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi. Kazaydı. Hayatımı mahvettim" dedi. Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Mahmut Delil Erik'in tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi. Ayrıca mahkeme heyeti 5 Aralık'ta keşif yapılacağını da ara kararında duyurdu.

'HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEKTEN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ'

Duruşma çıkışında öldürülen Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ve avukatları konuştu. Aydın ailesinin avukatı, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İzmir Şube Eş Başkanı Özcan Sarıoğlu, "4 Aralık'ı 5 Aralık'a bağlayan gece keşif yapılmasına karar verildi. Hepimiz Ali Aydın'ın meslektaşları olarak, mücadele arkadaşları olarak o keşif mahalinde de yer alacağız. Olayın aydınlatılması için hukuki mücadelemizi sürdürmekten bir adım geri atmayacağız" dedi.

Ardından konuşan İzmir Barosu adına Avukat Sinem Top Yağcı da "Bu yargılamadan adil bir karar çıkması ve sanığa en üst sınırdan ceza verilebilmesi için sonuna kadar yargılamanın takipçisi olacağız" dedi. (DHA)

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör