YAZIŞMALARI ŞİFRELEMİŞLER

Şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği, jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin çalışmasıyla yazışmaların incelendiği öğrenildi. E.D., N.I.K. ve H.K. arasında cinayet öncesinde yapılan yazışmaların da soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. N.I.K.'nın ilk ifadesinde, Eyüp Durnagöl'ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini, erkek arkadaşı H.K.'nın ise silahı gizlediğini söylediği belirtildi. Eyüp Durnagöl ile önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf'un miras nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, dün akşam sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör