İzmir’de bayram namazında camiler doldu taştı

İzmir'de vatandaşlar Kurban Bayramı'nın 1'inci günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Konak ilçesinde bulunan Hisar Camii de bu camilerden birisi oldu.

Saat 06.21'de cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Bayram namazı hutbesinde ise Kurban Bayramı'nın önemi, orman yangınlarına yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ve kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri anlatıldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede Filistin'de yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi. Vatandaşlar bayram namazını kıldıktan sonra cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.