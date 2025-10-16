İzmir’de bu yol tehlike saçıyor: Kamyon eve girdi! ’Evde çocuklar vardı’

"KAZA YARIM SAAT ÖNCE OLSA BU RÖPORTAJI VEREMEYECEKTİK"

Kazada evi zarar gören Taner Sağlam, yolun uzun süredir tehlike saçtığını ve defalarca kazaya tanık olduklarını belirtti. Sağlam, yetkililerin bu soruna kayıtsız kaldığını dile getirerek, "Burası sürekli sıkıntılı bir yol. Özellikle yağmurlu havalarda araçlar bu yokuştan inerken kayıyor. Bu ilk değil; en az 2-3 kez buna benzer kazalar oldu. Belediye otobüsleri bile buradan zor iniyor ama hala önlem alınmıyor. Eskiden yol çift yönlüydü, daha güvenliydi. Ancak bir tarafı belediye park yaptı, diğer tarafı trafiğe açtı. Şimdi geceleri araçlar sanki deprem olmuş gibi evimizin önüne giriyor. Dün gece kardeşim tam eve girerken kamyon çarptı. Evde çocuklar vardı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı ama yarım saat önce içeride olsaydı belki şu an bu röportajı veremeyecektik" dedi.