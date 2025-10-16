Video Yaşam İzmir'de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video
16.10.2025 | 16:24

İzmir'in Bayraklı ilçesinde freni boşalan bir kamyon, hızla ilerleyerek sokağın sonunda bulunan bir apartmanın giriş katındaki daireden içeri girdi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, evin oturma odasının duvarı yıkıldı. Mahalle sakinleri, bu yolun sürekli tehlike saçtığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saat 20.15 sıralarında Bayraklı Çiçek Mahallesi 1615/4 Sokak'ta meydana geldi. İ.Y. idaresindeki 35 EME 06 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak sokağın sonundaki apartmanın giriş katındaki daireye çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin oturma odasına ait duvar büyük ölçüde yıkıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay anında evde kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

"KAZA YARIM SAAT ÖNCE OLSA BU RÖPORTAJI VEREMEYECEKTİK"
Kazada evi zarar gören Taner Sağlam, yolun uzun süredir tehlike saçtığını ve defalarca kazaya tanık olduklarını belirtti. Sağlam, yetkililerin bu soruna kayıtsız kaldığını dile getirerek, "Burası sürekli sıkıntılı bir yol. Özellikle yağmurlu havalarda araçlar bu yokuştan inerken kayıyor. Bu ilk değil; en az 2-3 kez buna benzer kazalar oldu. Belediye otobüsleri bile buradan zor iniyor ama hala önlem alınmıyor. Eskiden yol çift yönlüydü, daha güvenliydi. Ancak bir tarafı belediye park yaptı, diğer tarafı trafiğe açtı. Şimdi geceleri araçlar sanki deprem olmuş gibi evimizin önüne giriyor. Dün gece kardeşim tam eve girerken kamyon çarptı. Evde çocuklar vardı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı ama yarım saat önce içeride olsaydı belki şu an bu röportajı veremeyecektik" dedi.

"ÖNLEM İÇİN ÖLÜM MÜ BEKLİYORUZ?"
Belediyenin yola önem almadığını dile getirerek tepki gösteren Sağlam, "Buraya motorlar gelişi güzel bırakılıyor, çocuklar bu yoldan yürümek zorunda kalıyor. Biz burada ölüm mü olmasını bekliyoruz önlem almak için? Yan binanın kepenkli yerine de araç girmişti, o kazada bir kişi hayatını kaybetti. Daha ne olması gerekiyor?" dedi. Öte yandan Sağlam ailesi, Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de enkazdaki molozları alması için dün akşamdan beri beklediklerini, herhangi bir girişimin olmadığını söyledi.

