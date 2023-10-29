Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de Cumhuriyetin 100. yılında 4 bin öğrenci zeybek oynadı
Giriş Tarihi: 29.10.2023 16:53 Son Güncelleme: 29.10.2023 17:06

İzmir'de Cumhuriyetin 100. yılında 4 bin öğrenci zeybek oynadı

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 4 bin öğrenci zeybek oynayarak Mustafa Kemal Atatürk silüetini resmetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de Cumhuriyetin 100. yılında 4 bin öğrenci zeybek oynadı

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kalpler Cumhuriyet İçin Atıyor" projesi kapsamında 4 bin öğrenci zeybek oynadı. Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, imzasını ve "100. Yılın Kutlu Olsun" yazısını oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, yaptığı açıklamada, katkı veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Asıl emeğin sahibi olan proje eğitmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve gelecek yüzyılımızın emanetçisi bu işe yüreklerini ve terlerini koyan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail’i eleştirince işten kovuldu
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!
Elon Musk’ın Gazze kararı İsrail’i kızdırdı: Tüm bağlarını kopardılar
Son dakika: Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvende
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi
Rize’nin penaltısını çalamadı
Netanyahu'dan "Kara harekatı" açıklaması! "Oy birliği ile kabul edildi"
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de Cumhuriyetin 100. yılında 4 bin öğrenci zeybek oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA