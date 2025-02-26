İzmir’de DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.