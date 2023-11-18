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Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:06 Son Güncelleme: 18.11.2023 13:18

İzmir’de değişen bir şey yok.. Her yağmurda aynı manzara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalandı. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken kent içi trafik de durma noktasına geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle iç körfezdeki vapur seferleri saat 11.20 itibariyle geçici olarak durduruldu. Su baskınları nedeniyle başta Kemeraltı Çarşısı olmak üzere kentin bir çok yerinde maddi hasar oluştu.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de değişen bir şey yok.. Her yağmurda aynı manzara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları İzmir'de sonucu yine değiştirmedi. Sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu.

KEMERALTINI YİNE SU BASTI

Uzun süredir bitirilemeyen altyapı çalışmaları nedeniyle çamur deryasına dönen Tarihi Kemeraltı Çarşısı, bu sefer de yağmur sularına teslim oldu. Cadde ve sokaklar yağan yağmur nedeniyle adeta dereye dönüştü. Birçok işyerini su basarken milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.

ESNAF KADERİ İLE BAŞ BAŞA KALDI

Altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda aynı manzara ile karşı karşıya kalan esnaf daha önce olduğu gibi bu sefer de yağmur sularını kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Yağan şiddetli yağmurdan sadece Kemeraltı değil kentin birçok noktası da nasibini aldı. Bayraklı, Pınarbaşı, Çınarlı, 1. Kordon, Alsancak gibi semtlerde de yağış etkisini gösterdi. Caddeler göle dönerken araç sürücüleri yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda şehir içi trafik yol gövdesindeki su birikintileri nedeniyle durma noktasına geldi.

Yaşananlara isyan eden vatandaşlar büyükşehir belediyesine tepki göstererek her yağmurda yetersiz kalan altyapıya bir an önce müdahale edilmesini istedi.

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İzmir’de değişen bir şey yok.. Her yağmurda aynı manzara
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