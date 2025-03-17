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Giriş Tarihi: 17.3.2025 12:38 Son Güncelleme: 17.3.2025 13:05

İzmir'de dehşet anları: İş yeri sahibini dövdüler yetmedi kompresör makinesi aldılar! İşte o anlar

İzmir'in Buca ilçesindeki otomobil servisinin sahibi F.A.'yı (37) darbedip, kompresör makinesini aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DHA
İzmir’de dehşet anları: İş yeri sahibini dövdüler yetmedi kompresör makinesi aldılar! İşte o anlar

Olay, 11 Mart'ta, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil servisine gelen şüpheliler, iş yeri sahibi F.A.'yı darbedip, kompresör makinesini alıp kaçtı. F.A., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerine tabanca ve bıçakla gelen şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

Önceki gün belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, İ.A. (52), İ.A. (21), B.A. (30), Y.İ.B. (20), A.E.Ş. (20), A.S. (22), E.K. (20), B.Ç. (21) ve M.I.'yı (39) gözaltına aldı.

İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.A., B.A., Y.İ.B., A.S. ve M.I. tutuklandı, İ.A., A.E.Ş., E.K. ve B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir'de dehşet anları: İş yeri sahibini dövdüler yetmedi kompresör makinesi aldılar! İşte o anlar
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