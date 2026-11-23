İzmir'in Karaburun ilçesinde, baba ve 14 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu. Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde kırsaldaki Eski Mordoğan Mahallesi'nde silah seslerini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.

ORMANDA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU!

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ormanlık alanda besicilik yapan E.D. (43) ile oğlu Y.D'yi (14) silahla öldürülmüş halde buldu.

Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör