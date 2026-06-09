İzmir’de dehşet: Ortaokul öğrencisi Erdem bıçaklı kavgada öldürüldü

Olay, iki gün önce Karşıyaka Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre 18 yaşındaki C.C. yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.